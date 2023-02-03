Работники двух шахт "Воркутаугля" эвакуированы из-за задымления

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более 200 работников двух шахт АО "Воркутауголь" в Республике Коми эвакуированы из-за задымления в пятницу, сообщает пресс-служба компании.

В 15:45 поступило сообщение о задымлении в камере пункта регулирующей аппаратуры (ПРА) на шахте "Воркутинская". Задымление произошло по исходящей струе вентиляции шахты.

На место прибыли сотрудники отделения военизированной горноспасательной части МЧС, участок шахты был обесточен.

Работники смен шахт "Воркутинская" (113 человек) и "Заполярная" (106 человек) были выведены на поверхность (предприятия имеют единую систему проветривания). Пострадавших нет.

"Воркутауголь" ранее входил в состав "Северстали", однако весной 2022 года "Северсталь" продала его компании ООО "Русская энергия". Стоимость сделки составила 15 млрд рублей.