Сечин прокомментировал санкции ЕС против российской нефти цитатой из Екклесиаста

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Референтная цена на российскую нефть может формироваться только на тех рынках, где она продается, сказал на India Energy Week в Бангалоре главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Комментируя санкции Евросоюза против российской нефти, он процитировал Книгу Екклесиаста.

"Что касается прогнозов цены и поставок из Российской Федерации, здесь не должно быть излишнего волнения вокруг вопросов, связанных со скидками. Я думаю, что специалисты знают, как решить эти вопросы. Рынок принимает любые коммерческие сделки, и совокупность этих сделок в конечном итоге дает ту расчетную величину, которая используется для расчетов. Таким образом, если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет для российской нефти, которая не поступает", - сказал Сечин.

"Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти. Придется на первом этапе, видимо, отказаться от фьючерсных сделок, расчетных фьючерсов, для того, чтобы отрегулировать эти рыночные показатели", - объяснил Сечин.

"А в целом в Екклесиасте давно написано: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать", - подчеркнул глава "Роснефти".

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. В эти же даты начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - в $100 за баррель для дизельного топлива и бензинов, $45за баррель - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).