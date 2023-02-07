Власти РФ изучат привязку нефтяного налогообложения к Brent с дисконтом или к Dubai Crude

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские министерства изучают несколько вариантов изменения привязки в нефтегазовом налогообложении. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время нефтяные налоги рассчитываются, исходя из цены Urals на базисе CIF в европейских портах (рассчитывается агентством Argus). Из-за введения эмбарго ЕС на импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года Argus изменило подход к её формированию. Если раньше котировки CIF в европейских портах (средиземноморском и роттердамском) определялись в результате торгов, то теперь Argus публикует цену в российских портах, то есть FOB, а котировка CIF будет расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию. По данным Argus, после введения эмбарго котировка Urals ниже цены Brent примерно на $35-40 за баррель.

Правительство РФ по поручению президента должно к 1 марта представить предложения по уточнению методики определения цен на нефть и нефтепродукты, применяемой для налогообложения компаний отрасли.

"С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения", - говорилось в комментарии Минфина к предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь (падение нефтегазовых доходов год к году сразу на 46% из-за падения цены Urals стало одной из основных причин рекордного месячного дефицита в 1,76 трлн рублей).

По словам источников "Интерфакса", ведомства обсуждают идею привязки налогообложения к цене эталона Brent со скидкой в $20 за баррель (пожелание Минфина, которому важен более высокий уровень налогов) или $35 за баррель с постепенным снижением до $25 за баррель (предложение Минэнерго). Ожидается, что к лету по мере увеличения спроса на нефть в Китае скидка Urals к Brent будет уменьшаться. Бюджет-2023 сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр., однако в последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября ($71,1/барр.). По итогам января она составила $49,48 (Brent - $84), при этом дисконт хоть и вырос к декабрю, но к концу месяца его рост затормозился.

Накануне глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил на конференции в Индии, что референтная цена на российскую нефть может формироваться только на тех рынках, где она продается.

Один из собеседников "Интерфакса" пояснил, что обсуждается идея привязать налогообложение не к цене Brent, а к цене Dubai Crude.

Dubai Crude Oil является одним из эталонных сортов нефти мирового масштаба наряду с WTI и Brent. Рынком его сбыта являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Сорт является основой при установлении цен для экспортных марок нефти в Персидском заливе.

Цена Dubai Crude уже применяется при расчете стоимости российской нефти, в частности, сортов ESPO и Sokol. По эталону Dubai Crude продаётся свыше 30 млн баррелей в сутки, что составляет почти 30% от всей добычи в мире.

По словам одного из собеседников агентства, пока идея только обсуждается. Другой источник отметил, что в случае привязки к Dubai Crude возникает риск расхождения налоговой базы с доходной, поскольку основной объём нефти торгуется с привязкой к Brent.

Кроме привязки к эталонным ценам нефти ведомства изучают предложение СПбМТСб использовать цену на основе отечественной системы, построенной на учёте данных о заключенных сделках на внебиржевой основе (компании предоставляют информацию на основе постановления 623).

Еще одно предложение, выдвинутое основателем "Русснефти" Михаилом Гуцериевым – рассчитывать НДПИ в размере 50% от цены реализации нефти на внутреннем рынке, а НДД отменить. В случае превышения стоимости нефти при реализации за рубеж Гуцериев видит решением взимание в бюджет экспортной пошлины, равной разнице относительно цены на внутреннем рынке.