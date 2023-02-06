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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

"ЮТэйр" сократит участвующий в миротворческих миссиях ООН флот вертолетов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" в связи с текущей геополитической ситуацией сокращает количество вертолетов, задействованных в рамках авиационного сопровождения миротворческих миссий ООН, сообщил президент компании Алексей Виноградов.

"Текущие события оказывают негативное влияние на нашу деятельность за рубежом. Это коснулось, в том числе и нашего сотрудничества с ООН. Идет постепенное сокращение нашего присутствия на этом рынке участия в миротворческих операциях. Будет снижение нашего присутствия, количества флота и нашего участия в этой программе", - отметил он в ходе мероприятия, приуроченного к 100-летию отечественной гражданской авиации, в Ханты-Мансийске в понедельник.

При этом он выразил надежду, что "часть работ с ООН сохранится в ближайшей перспективе".

"Высвобождающиеся флот, персонал будут приходить в Россию и мы будем его задействовать в российских программах", - добавил Виноградов.

"ЮТэйр - вертолетные услуги" – крупнейшая вертолетная компания группы Utair и один из мировых лидеров отрасли. Парк оператора насчитывает почти 200 вертолетов: Ми-26, Ми-8, Ка-32, AS 350, AS 355.

В группу Utair входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута.

ЮТэйр ЮТэйр - Вертолетные услуги
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