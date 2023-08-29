"ЮТэйр" в I полугодии получила 1,9 млрд руб. чистого убытка по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа "ЮТэйр" в I полугодии 2023 года получила 1,9 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 4,1 млрд руб. чистой прибыли за тот же период прошлого года, говорится в отчете группы.

Выручка группы выросла на 17%, до 43,1 млрд руб., в том числе 22,8 млрд руб. составила выручка от авиатранспортного обслуживания на регулярных рейсах (против 18,1 млрд руб. годом ранее), 8,6 млрд руб. - от вертолетного обслуживания на территории РФ (против 6,8 млрд руб.), 7,1 млрд руб. - от выполнения чартерных рейсов (против 5,9 млрд руб.), 1,7 млрд руб. - от договоров с ООН (против 2,9 млрд руб.).

Операционные расходы и доходы подскочили примерно на 33%, до 42,7 млрд руб.

Объем долгосрочных обязательств группы на конец отчетного периода составлял 51,3 млрд руб. (на конец 2022 года - 52,4 млрд руб.), в том числе кредиты и займы - 28,2 млрд руб. (против 28,8 млрд руб.). Объем краткосрочных обязательств был на уровне 34,8 млрд руб. (против 25,5 млрд руб.), а относящихся к ним кредитов и займов - 2,1 млрд руб. (против 1,1 млрд руб.).

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший - "ЮТэйр - вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. В парке группы насчитывается более 400 единиц авиатехники.

Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор".