В РКК "Энергия" считают, что российский сегмент МКС можно использовать до 2028 г.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российские специалисты за последние два года провели большое количество работ по ремонту российского сегмента Международной космической станции (МКС), в настоящий момент состояние станции позволяет работать на ней до 2028 года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"Эти два года мы очень серьезно занимались российским сегментом МКС, провели большое количество ремонтных работ и работ по дооснащению. Было придумано много разных методов продолжения полета российского сегмента МКС и увеличения срока службы бортовых систем", - сказал Соловьев журналистам в понедельник.

"Сегодня на Совете главных конструкторов мы детально и внимательно рассмотрели все проблемы и результаты проведенных работ. Пришли к выводу, что эксплуатацию российского сегмента МКС можно продолжать до 2028 года. Раньше у нас такое решение было до 2024 года включительно", - отметил он.

По его словам, председатель Научно-технического совета (НТС) "Роскосмоса" Юрий Коптев "в районе 16 февраля или позже" проведет президиум НТС, где рассмотрит рекомендации Совета главных конструкторов.

"В конце концов мы - РКК "Энергия", Роскосмос, Военно-промышленная комиссия - придем к единому пониманию о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС", - сказал Соловьев.