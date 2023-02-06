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Главные конструкторы "Роскосмоса" рекомендовали продлить эксплуатацию российского сегмента МКС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Совет главных конструкторов рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили в "Роскосмосе".

Отмечается, что в работе Совета главных конструкторов приняли участие руководство "Роскосмоса", подразделений РКК "Энергия", организаций и предприятий-соисполнителей работ по проекту МКС, которые выступили с докладами о результатах полета и текущем техническом состоянии российского сегмента станции.

"Решение Совета главных конструкторов будет рассмотрено на заседании Научно-технического совета Роскосмоса, по результатам которого госкорпорация подготовит соответствующее обращение в правительство РФ", - сообщили в "Роскосмосе".

26 декабря 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что правительство РФ запросило у госкорпорации дополнительные материалы о технической возможности продления работы МКС.

В ноябре 2022 года в интервью "Интерфаксу" Крикалев сообщал, что "Роскосмос" направил в правительство РФ документы для одобрения продолжения работы российского сегмента МКС минимум до 2028 года.

24 октября 2022 года вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что правительство считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.

Как заявлял ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.

Роскосмос МКС
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