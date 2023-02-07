На экологические мероприятия в ЛДНР выделят 156,3 млн рублей до 2025 года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На экологические мероприятия в Донецкой и Луганской народных республиках в 2023-2025 годах будет выделено 156,38 млн рублей, такой план утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"По поручению президента новые субъекты войдут в число участников всероссийских экологических акций. Так, в рамках акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес" жители республик вместе с местными администрациями и лесничествами примут участие в высадке саженцев деревьев и кустарников (...)", - заявила Абрамченко через пресс-службу.

Из 156,38 млн рублей, которые эти регионы получат за три года, 9,59 млн придется на внебюджетные источники, в соответствии с утвержденной "Программой направления в ЛНР и ДНР экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти этих субъектов на 2023 - 2025 годы".

В рамках акций "Вода России" в Донбассе планируют провести очистку русел рек и прибрежных территорий от древесных завалов и мусора, обучение сотрудников природоохранных служб, экспедиции в заповедные места, профильные конференции, а также создать организационные и цифровые системы управления природными ресурсами.

В эти три года также намечается инвентаризация объектов накопленного вреда в ДНР и ЛНР и включение их в соответствующий госреестр, сумма выделяемых на это средств будет определена в рамках планирования федерального бюджета.

Также в программу включено создание центра реинтродукции редких видов и визит-центра на базе отделения "Хомутовская степь" заповедника "Степь Донецкая", на это за три года планируется потратить 54 млн рублей.

Еще 23 млн рублей до 2025 года будет выделено на установку межевых знаков и щитов с правилами поведения в лесу (аншлагов) в особо охраняемых природных территориях ДНР и ЛНР.

Всего план содержит 50 мероприятий, включая предоставление республикам различной гуманитарной помощи (материальной и методической) в природоохранной сфере от Москвы и Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Тульской, Курганской, Челябинской областей, Пермского и Алтайского края, Республики Адыгея.