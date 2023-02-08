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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Минэнерго поддержало предложенный Кузбассом мораторий на рост ж/д тарифа на уголь

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ поддерживает предложение властей Кузбасса о введении моратория на повышение тарифной составляющей перевозок угля железнодорожным транспортом, сообщил замминистра Сергей Мочальников.

"Мы поддерживаем инициативу о введении моратория на 2023-2024 годы на изменения транспортных тарифов и налогового законодательства в отрасли", - приводятся слова Мочальникова в сообщении на сайте министерства.

Как сообщалось, накануне в ходе заседания комиссий Госсовета РФ по направлениям "Энергетика" и "Транспорт" власти Кемеровской области предложили ввести такой мораторий, а также мораторий на принятие новых законов и внесение изменений в нормативно-правовые акты, "которые будут приводить к увеличению финансовой и административной нагрузки на российских грузоотправителей, портовиков, операторов и других участников перевозки грузов".

По словам Мочальникова, угольные компании "в первую очередь" должны иметь возможность прогнозировать отгрузку для заключения и исполнения долгосрочных контрактов. Он также отметил, что угольные компании наращивают погрузку в направлении портов Северо-Запада РФ из-за наличия ограничений на Восточном полигоне РЖД и подходах к Азово-Черноморскому бассейну. Мочальников подчеркнул необходимость увеличивать пропускную способность Восточного полигона "в сроки, указанные в утвержденных правительством документах".

"Необходимо, чтобы при формировании индикативов были задействованы все перевозимые товары, идущие по Восточному полигону, а не только угольная продукция. Это обеспечит прозрачность и предсказуемость как для грузоотправителей, так и для органов исполнительной власти при формировании доходной части региональных бюджетов", - добавил замминистра.

Как сообщалось, власти Кузбасса предложили также возобновить действие понижающих коэффициентов "при определении платы за экспортные перевозки каменного угля в зависимости от расстояния перевозки". Кроме того, для привлечения дополнительных объемов перевозок и разгрузки восточного направления предлагается рассмотреть возможность предоставления скидок на перевозку угля в направлении портов Северо-Запада РФ в 2023-2024 годах.

Кузбасс также настаивает на комплексном мониторинге строительства Восточного полигона – в частности, на ежемесячных осмотрах 83 согласованных первоочередных объектов Восточного полигона с участием представителей комиссий Госсовета РФ по направлениям "Энергетика" и "Транспорт", а также Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО "РЖД".

Минэнерго Кузбасс Кемеровская область
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