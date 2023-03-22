Профсоюзы просят РЖД и иркутские власти помочь вернуть экспортную квоту для "Востсибугля"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Росуглепрофа требует увеличить экспортную квоту на восток для ООО "Компания "Востсибуголь" (КВСУ, контролируется "Иркутскэнерго") до 250 тысяч тонн угля в месяц.

Об этом говорится в письме на имя губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и начальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) Вадима Владимирова, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

Профсоюзы подчеркивают, что в марте 2023 года квота для всей Иркутской области на вывоз угля в восточном направлении была установлена в размере 58,5 тысячи тонн, из которых на долю КВСУ сначала приходилось только 8% (4,7 тысячи тонн), затем дополнительно было согласовано еще 27,9 тысячи тонн. Таким образом, всего для экспорта на восток для КВСУ, "крупнейшего предприятия угольной отрасли" в Иркутской области, в марте одобрено 32,6 тысячи тонн угля. По мнению профсоюзов, сложившаяся ситуация "ставит под угрозу дальнейшую стабильную деятельность" КВСУ.

В "Востсибугле" "Интерфаксу" подтвердили наличие проблем, добавив, что ранее компания отгружала на экспорт уголь в объеме 250 тысяч тонн в месяц.

"Просим оказать содействие в установлении гарантированной персональной квоты для предприятий КВСУ по вывозу угля на экспорт в восточном направлении в объеме 250 тысяч тонн ежемесячно", - говорится в письме.

Росуглепроф отмечает, что КВСУ последовательно снижает свою долю в общем объеме экспорта угля из Иркутской области. Так, если в 2016 году доля "Востсибугля" составляла 66,7%, то в 2022 году она сократилась до 31,2%.

Ситуацию с распределением экспортных квот между угледобывающими компаниями региона профсоюзы характеризуют как "несправедливую", выражают обеспокоенность сложным финансово-экономическим состоянием КВСУ, настаивают на пересмотре подхода к распределению квот "с учетом существенного вклада в экономическое благополучие работников угольной промышленности и Иркутской области в целом". Профсоюзы подчеркивают, что ажиотажный спрос на ж/д инфраструктуру отмечается, в том числе, со стороны грузоотправителей, которые ориентированы только на экспорт угля, в то время как некоторые из них "не имеют лицензий на пользование недрами и добычу" (речь идет о компаниях-трейдерах - ИФ).

Росуглепроф отмечает, что КВСУ является предприятием, активы которого расположены в моногородах и являются градообразующими. Кроме того, 82,5% добываемого КВСУ угля поставляет ООО "Байкальская энергетическая компания" (компания-генератор в Иркутской области).

"Поставки на внутренний рынок не рентабельны, но благодаря низкой стоимости угля до сих пор удается сдерживать рост тарифа на тепло- и электроэнергию в регионе, несмотря на ежегодное удорожание всех компонентов себестоимости производства угля. Для (...) КВСУ экспорт угля является не только способом получения прибыли, но единственным способом обеспечить выполнение социальных обязательств перед своими работниками", - говорится в письме.

Росуглепроф подчеркивает, что КВСУ - несмотря на инфляцию и "осложнение общей финансово-экономической ситуации с 2022 года" - продолжает реализацию масштабных соцпроектов, индексацию зарплат, благоустройство в городах присутствия, сохраняет льготные ипотечные программы. На предприятиях компании работает порядка 5 тысяч человек.

17 марта на совещании с участием замминистра энергетики Сергея Мочальникова глава Иркутской области подчеркнул необходимость принятия мер "для сохранения угледобывающей отрасли Иркутской области".

"Для обеспечения ритмичности производства, снижения рисков простоя просим РЖД согласовать план вывоза угля в восточном направлении на второй-третий кварталы этого года и увеличить лимиты. Регион готов увеличить добычу и вывозимый объем угля из Иркутской области", - сказал губернатор. Как сообщала пресс-служба местного правительства, в ходе совещания было решено на федеральном уровне проанализировать ситуацию с отгрузкой угля на экспорт.

"Востсибуголь" - основной поставщик топлива для "Байкальской энергетической компании". В 2021 году КВСУ добыла 13,9 млн тонн угля, данные за 2022 год компания не раскрывала. Основные активы "Востсибугля" находятся в Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях, Туве.