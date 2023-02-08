Борис Титов продолжит защищать права британского бизнеса, несмотря на санкции

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что включение его в санкционный список не скажется на его работе.

"Если и до омбудсменов-защитников добрались, то значит не всё ладно в Британском королевстве. На моей работе это никак не скажется. Как и раньше буду защищать бизнес от чиновников, кстати, в том числе и английский, если его права будут нарушены", - сказал он журналистам.

Он также напомнил, что в 2021 году "Абрау в Лондоне получил высшую награду среди растущих виноделен".

"Так что неплохое вино делаем. Теперь, конечно, могут и отнять, но вино от этого хуже не станет", - резюмировал Титов.

8 ноября Титов и его сын Павел попали под британские санкции вместе с еще шестью российскими предпринимателями и шестью предприятиями.