Лондон ввел санкции против восьми бизнесменов из РФ и шести компаний

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания внесла в санкционные списки восемь российских бизнесменов и шесть российских предприятий. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду на Даунинг стрит.

Санкции вводятся против уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, его сына Павла Титова. Кроме того, под британские санкции попали владелец агентства Regnum Сергей Руднов, владелец компании "Аэростат" Виктор Мячин, основатель и председатель совета директоров фармацевтической компании "Р-Фарм" Алексей Репик, акционер банка "Россия" и Национальной медиагруппы Светлана Кривоногих, бывший помощник президента и зампред совета директоров АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Евгений Школов, а также Николай Егоров, который, как отмечается в заявлении, до недавнего времени занимал должность зампреда правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в России.

Также под санкции попали такие компании, как CST – производитель российских беспилотников, "Топаз" – разработчик ПО для военной авиации, "Универсалмаш" и "Липецк", производителей гусеничных шасси для ЗРК, "Оборонлогистика" – эта компания организует транспортировку российской военной техники, "РТ-Комплект", производитель деталей для вертолетов.

С начала конфликта на Украине Великобритания ввела санкции против более 1,3 тыс. юридических и физических лиц из России.