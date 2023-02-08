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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Российский ракетный корабль выполнил стрельбы в Балтийском море

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Одинцово" выполнит стрельбы в рамках учений по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесению удара по морской цели, сообщил в среду Балтийский флот.

"Экипажем корабля были выполнены практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630 и АК-176 по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам, поставленным из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса "Таран" в Калининградской области", - говорится в сообщении.

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Также в Балтийском море экипаж корабля "выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей плавающую мину, выставленной условным противником", информирует флот.

По его данным, учения плановые.

"В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота", - говорится в пресс-релизе.

Россия Балтийское море
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