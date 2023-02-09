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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Российские самолеты провели учения с практическим бомбометанием в Калининградской области

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные задействовали бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30СМ и Су-27 в учениях с практическим бомбометанием на полигоне в Калининградской области, сообщил в четверг Балтийский флот.

"Летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха на полигоне в Калининградской области", - говорится в сообщении флота.

"В рамках планового учения экипажи бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ, под прикрытием истребителей Су-27, нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по целям условного противника", - сообщил флот.

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По словам военных, во время полетов экипажи отработали прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, железнодорожные развязки, мосты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

"Бомбометание выполнялось на высотах от 300 метров до 2 км с использованием штурмовых низковысотных авиабомб ОФАБ-250ШН", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что летчики отработали боевое маневрирование предельными параметрами, заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, а также приемы подавления средств противовоздушной обороны "противника".

"В полётах было задействовано более 10 летных экипажей и свыше 50 человек инженерно-технического персонала", - говорится в сообщении Балтфлота.

Калининградская область
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