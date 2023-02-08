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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Россия закрыла въезд губернаторам 33 штатов США

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский МИД сообщил о введении персональных санкций против 77 граждан США, которым будет закрыт въезд в Россию на постоянной основе. Среди попавших под санкции губернаторы 33 штатов.

Российские власти, исходя из принципа взаимности, в "стоп-лист" включили граждан США, возглавляющих органы власти в штатах, некоторые федеральные ведомства и компании, причастные к поставкам вооружений Киеву.

"Санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей", - говорится в заявлении министерства.

"Любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", - предупредили на Смоленской площади.

МИД США
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