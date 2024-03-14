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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российский санкционный список пополнился 227 гражданами США, сообщили в четверг в МИД РФ.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что "въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции".

"Речь идет о конкретных лицах в структурах исполнительной власти, деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах, которые регулярно "отмечаются" враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России", - заявили на Смоленской площади.

Список внесенных в российский "стоп-лист" американских граждан опубликован на сайте МИД России.

МИД РФ США
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