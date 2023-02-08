Заместителям главы МИД Богданову и Грушко на год продлен срок госслужбы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной госслужбы заместителям министра иностранных дел Михаилу Богданову и Александру Грушко сверх установленного предельного возраста на один год.

Распоряжение опубликовано на официальной портале правовой информации. В нем говорится, что срок госслужбы продлен в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе ".

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов родился 2 марта 1952 года, на данный момент ему 70 лет. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко родился 25 апреля 1955 года, на данный момент ему 67 лет.