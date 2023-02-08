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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Заместителям главы МИД Богданову и Грушко на год продлен срок госслужбы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной госслужбы заместителям министра иностранных дел Михаилу Богданову и Александру Грушко сверх установленного предельного возраста на один год.

Распоряжение опубликовано на официальной портале правовой информации. В нем говорится, что срок госслужбы продлен в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе ".

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов родился 2 марта 1952 года, на данный момент ему 70 лет. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко родился 25 апреля 1955 года, на данный момент ему 67 лет.

МИД Михаил Богданов Александр Грушко Владимир Путин
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