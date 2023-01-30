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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Спецпредставителю президента Сергею Иванову срок госслужбы продлен на год

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом продлил на год срок пребывания на федеральной государственной гражданской службе своему специальному представителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.

Срок продлен до 31 января 2024 года.

Сергей Иванов занимает пост спецпредставителя президента с лета 2016 года. До этого он руководил Администрацией президента, а еще раньше был министром обороны.

Сергей Иванов Владимир Путин Администрация президента
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