Минсельхоз РФ предложил законодательно закрепить статус фермера

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает устранить путаницу в организационно-правовой форме фермерских хозяйств и уже в 2023 году законодательно закрепить статус фермера, сообщил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев.

На съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в четверг в Москве один из делегатов заявил, что в настоящее время существует путаница: есть пять организационно-правовых форм фермерских хозяйств, "то ИП, то ООО, то КФХ". "Неужели нельзя решить проблему - если фермерское хозяйство, то должно быть фермерское хозяйство?" - спросил он.

"Действительно, давно обсуждаем этот вопрос, про реформу малых форм хозяйствования, видим странную правоприменительную практику и с ней не согласны", - ответил Лебедев.

По его словам, Минсельхоз считает, что должна быть классическая форма крестьянско-фермерского хозяйства. "Никакого ООО, ни ИП, а всем понятное название - "фермеры", которое было уже много лет в стране. Мы поддерживаем абсолютно, чтобы была такая форма хозяйства", - сказал замминистра.

Лебедев также сообщил, что два года анализировалось, как работает механизм, который предложила налоговая служба - "в виде ИП тире крестьянско-фермерское хозяйство". "Понимаем, что работает плохо, неоднозначно, поэтому в статистике получается кривизна. Падает количество фермерских хозяйств, что неправильно", - сказал чиновник.

По его словам, с комитетом Госдумы по аграрным вопросам есть договоренность, что в 2023 году будет законодательная инициатива, которая "прямо и четко" закрепит статус фермера. "Надеемся, что в 2023 году мы поставим точку в этом вопросе", - заявил замминистра.

АККОР создана в январе 1990 года и является федеральной общественной структурой, объединяющей малые формы хозяйствования на селе. В ее состав входят 64 региональных союза и ассоциации. По данным Росстата, на долю малых форм хозяйствования приходится около 65% посевной площади. Они производят более 58% зерновых, почти 67% подсолнечника, более 72% мяса крупного рогатого скота, около 60% молока (данные за 2021 год), значительные объемы картофеля, плодоовощной продукции.

По данным всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, проведенной в 2021 году, количество фермерских хозяйств сократилось до 102,4 тыс. со 136,7 тыс. в 2016 году, индивидуальных предпринимателей - до 20,8 тыс. с 38 тыс. Площадь сельхозугодий на одно фермерское хозяйство выросла до 456,3 га с 226,5 га пять лет назад. Расширили сельхозугодья и индивидуальные предприниматели - до 306,6 га против 119,1 га (на одно хозяйство).