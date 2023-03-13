Минсельхоз предложил законодательно определить фермерскую продукцию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает законодательно закрепить понятие "фермерская продукция", сообщила директор департамента развития сельских территорий министерства Ксения Шевелкина в ходе обсуждения в Совете Федерации дополнительных механизмов сбыта фермерской продукции для ее доступности населению.

"Мы проработали с участниками пилотных проектов (по реализации фермерской продукции - ИФ) возможности развития законодательной базы по этому вопросу. Первое из направлений, которое прорабатывалось, - это целесообразность введения на законодательном уровне понятия "фермерская продукция", - сказала она.

Она считает, что есть смысл "закрепить преимущественное право реализации такой продукции самими товаропроизводителями".

Эксперименты по сбыту фермерской продукции проводятся в Тульской и Липецкой областях.

Необходимость внесения изменений в законодательство глава департамента объяснила тем, что существующее в настоящее время "уравнение понятий "фермер" с понятиями личное подсобное хозяйство или сельскохозяйственный потребительский кооператив некорректно". "В этой связи, с целью определения понятия "фермерская продукция", мы бы предложили внести изменения в закон о развитии сельского хозяйства, - сказала Шевелкина. - Таким образом, мы бы без дополнительных ГОСТов, как ранее предлагалось, без дополнительных юридических, временных и затратных препятствий дали возможность с учетом действующего законодательства предпринимателям, которые относятся к таковым, заходить в сети без введения дополнительных административных регламентов".

Минсельхоз также предлагает устранить путаницу в организационно-правовой форме фермерских хозяйств и уже в 2023 году законодательно закрепить статус фермера. Сейчас существует пять организационно-правовых форм фермерских хозяйств. В ведомстве считают, что должна быть классическая форма крестьянско-фермерского хозяйства.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, малый агробизнес играет большую роль в продовольственном обеспечении страны.

Он привел данные Федеральной налоговой службы о том, что в стране зарегистрировано 6,6 тысячи крестьянских фермерских хозяйств с образованием юридического лица, без образования юридического лица - 105,8 тысячи. Индивидуальных предпринимателей, у которых основной вид экономической деятельности связан с сельхозпроизводством, - 88 тысяч.

"К ним еще можно вполне уверенно добавить около 20 млн личных подсобных хозяйств. Из них 16 млн находится в сельской местности", - сказал он, отметив, что на долю этих хозяйств приходится примерно четверть производимой в стране сельхозпродукции.

По данным Минсельхоза, которые также привел Митин, в прошлом году из федерального бюджета на развитие малых форм хозяйствования было выделено почти 12 млрд рублей. Эту поддержку получили около 3 тысяч компаний.