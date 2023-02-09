Гендиректор "Росатома" обсуждает с главой МАГАТЭ в Москве создание зоны безопасности ЗАЭС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев проводит в Москве переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в фокусе переговоров - создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщила корпоративная газета госкорпорации "Страна Росатом" в своем телеграм-канале в четверг.

"В Москве начались переговоры гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Центральная тема - создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил , что Гросси посетит Москву 9-10 февраля.

"Мы рассчитываем на углубленный проговор с ним не только тематики создания зоны защиты вокруг ЗАЭС, находящейся в российской юрисдикции и являющейся объектом, безопасности которого обеспечивает российская сторона, но и другим аспектам работы с агентством. Разговор предстоит очень заинтересованный", - сказал Рябков на пресс-конференции в Москве в четверг.