Песков не исключил встречу Путина с главой МАГАТЭ на фоне тревожной обстановки у ЗАЭС

Пока в графике президента встречи с Гросси нет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что обстановка на Запорожской АЭС остается тревожной, отметил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы", - добавил он.

По его словам, в графике Владимира Путина нет встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, но в случае необходимости возможны контакты, в том числе телефонные. Песков напомнил, что Путин и Гросси встречались в Петербурге в октябре и "условились о необходимости продолжать диалог".

"Если будет необходимость и соответствующий запрос, исключать телефонного контакта и встречи, если действительно будет нужно, невозможно. Все-таки основным собеседником господина Гросси является все-таки Росатом, господин Лихачев, министерство иностранных дел", - добавил он.

В середине декабря Гросси побывал в Москве, где провел переговоры с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и другими российскими чиновниками, обсуждая создание зоны безопасности на ЗАЭС, которую теперь контролирует "Росатом" и охраняют российские силовики. С Путиным он в Москве не встречался.