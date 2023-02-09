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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Врио гендиректора Политехнического музея назначен Константин Фурсов

Врио гендиректора Политехнического музея назначен Константин Фурсов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности гендиректора Политехнического музея назначен заместитель генерального директора музея по науке и образованию Константин Фурсов, сообщили в Минкультуры РФ.

"Временно исполняющим обязанности генерального директора Политехнического музея назначен Константин Фурсов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Минкультуры РФ заявили, что генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева назначена генеральным директором Государственной Третьяковской галереи. На этом посту она сменила Зельфиру Трегулову, которая занимала эту должность с 2015 года.

Фурсов – кандидат социологических наук, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах. С 2021 года занимал должность заместителя генерального директора по науке и образованию Политехнического музея.

Политехнический музей, которому в 2022 году исполнилось 150 лет, – один из старейших научно-технических музеев мира. Он был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию. Реконструкция в здании началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако позже окончание работ неоднократно переносилось. Согласно опубликованным в 2022 году изменениям в постановление правительства, музей могут ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Минкультуры РФ Политехнический музей Константин Фурсов
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