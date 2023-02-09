Что произошло за день: четверг, 9 февраля

Новый руководитель Третьяковки, подозреваемые по делу о взрыве в Новосибирске, увольнение Сафронова с должности советника главы "Роскосмоса"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- По делу о взрыве газа в доме в Новосибирске задержали двоих человек. По данным следствия, 45-летняя женщина и 25-летний мужчина представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и несколько дней назад проводили обслуживание газовых плит в доме. На момент публикации известно о 12 погибших в результате взрыва и частичного обрушения дома.

- Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о завершении набора заключенных в подразделения группы.

- Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, ранее занимавшая должность директора Политехнического музея. Она сменила на посту Зельфиру Трегулову, которая руководила музеем с 2015 года. Врио гендиректора Политеха назначен Константин Фурсов.

- В Кремле заявили о необходимости международного расследования ЧП на "Северных потоках". Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию американского журналиста Сеймура Херша. Он сообщил со ссылкой на источник, что взрывы были совершены по распоряжению Джо Байдена боевыми пловцами ВМС США при содействии Норвегии.

- Дума приняла поправки о выведении "Газпрома" из-под повышенного налога для экспортеров СПГ. Ставка по налогу на прибыль для экспортеров СПГ была повышена с 20% до 34% с 1 января сроком на три года.

- Иван Сафронов уволен с должности советника главы "Роскосмоса" "в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы". В декабре 2022 года журналиста приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене.

- ФАС разрешила "Татнефти" приобрести шинный бизнес Nokian Tyres в России.

- ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур. Сроки проведения чемпионата еще не определены.