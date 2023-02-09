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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме с фейковым приложением

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ предупреждает клиентов о новой мошеннической схеме с использованием фейкового приложения в AppStore.

Согласно сообщению, распространенному в четверг, мошенники обзванивают пользователей от имени банка и предлагают установить приложение "В Банк: Доступ Онлайн", которое является фишинговым и используется для получения данных о клиентах с последующим выводом средств.

"Новизна состоит в том, что злоумышленники действуют проактивно и сразу после регистрации приложения стали обзванивать пользователей от имени ВТБ с предложением скачать приложение. В данном вопросе ключевое значение имеет скорость - чем быстрее Apple удалит этот вредоносный ресурс, тем меньше клиентов станут потенциальными жертвами злоумышленников. Соответствующий запрос в Apple был отправлен с нашей стороны незамедлительно", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова.

Специалисты ВТБ отмечают рост числа мошеннических звонков в феврале и призывают устанавливать на свои устройства только те приложения, на которые есть ссылка на официальном сайте банка. Их подлинность могут подтвердить операторы в контакт-центре по номеру 1000.

ВТБ
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