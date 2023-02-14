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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

В ВТБ отметили пятикратный рост доли мошеннических звонков в мессенджерах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года доля мошеннических звонков через мессенджеры впервые обогнала телефонные атаки и достигла 55%, что в пять раз больше по сравнению с февралем прошлого года (до 10% звонков), сообщил на брифинге заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Злоумышленники активно ищут новые каналы и мигрируют в популярные мессенджеры, пользуясь доступностью оформления аккаунтов, низкой стоимостью звонков через интернет и возможностями скачать в свой профиль логотип или название известной компании", - отметил он.

В банке прогнозируют, что в 2023 году мессенджеры станут основным каналом активности мошенников, а доля звонков через них к концу года может вырасти до 80%.

На снижение активности телефонных мошенников повлияло действие закона, обеспечившего блокировку "серых" сим-карт, а также ужесточение ответственности сотовых операторов за случаи подмены номера.

В первом полугодии 2023 году ВТБ начнет тестировать определитель номера для входящих звонков в мессенджерах. Сервис будет предоставляться с использованием технологии внешней компании и будет доступен всем клиентам банка.

Общее число мошеннических звонков клиентам ВТБ в январе 2023 года снизилось до 450 тысяч, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в феврале банк снова отмечает рост активности злоумышленников примерно на 20% ежедневно, основная доля активности приходится на мессенджеры.

ВТБ Анатолий Печатников
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