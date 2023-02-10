РАО стало заметнее в обществе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ведущие ученые в области педагогики собрались в Москве на ежегодное Общее собрание Российской академии образования. В этом году исполняется 80 лет с момента основания Академии. С докладом выступила президент РАО академик Ольга Васильева.

Передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Успехи есть, но есть и большие провалы

Корр:. Доклад президента РАО значился как отчет за проведенную работу Академией за истекший год. Приводилось множество примеров, связанных с проведением безусловно полезных мероприятий как в рамках академии, так и в обществе. О значении Академии ярко говорит и тот факт, что упоминание членов Академии и ссылки на их мнение в российской печати стало многократно больше, чем ранее.

И все же особенно ярко прозвучала тема недостатков в развитии педагогических наук и об их влиянии на воспитание подрастающего поколения. К сожалению, вывод, который содержался в докладе, неутешительный.

Васильева: Именно по направлениям, которые формируют человека и гражданина, у нас большой провал. В последние годы сложилась ситуация с нехваткой высококвалифицированных специалистов, кандидатов и докторов наук в области методики преподавания важнейших для нашего государства предметов.

Корр.: Она сообщила, что ученые академии проанализировали все диссертационные работы по педагогическим наукам за последние десять лет. За это время в общей сложности защищено 9749 диссертаций, из них около 900 работ докторских. Но по специальности "Теория и методика обучения", "Воспитание" защищено около двух тысяч диссертаций, из них 183 докторских.

Что же показал анализ? На первом месте по количеству защищенных работ находится иностранный язык. Гораздо меньше по методике преподавания, литературе, истории и географии. И практически не защищались диссертации по таким темам как воспитание, взаимодействие семьи и школы, почти отсутствуют диссертации по направлениям "Родной язык", "Обществознание", иным гуманитарным и общественным наукам.

Корр. Перейдем с цифр на объяснение, что это означает? А означает это, как с тревогой в голосе сказала Ольга Васильева, обращаясь к членам академии, что "нам, как воздух, нужны учителя, которые бы научили учителей". Иначе говоря, и закончившие вузы должны повышать свою квалификацию.

Васильева: Главная задача сейчас – повысить качество исследований в области педагогики, постепенно менять, уточнять направления и тематики диссертаций. Необходимо планирование актуальных тематик исследований, которые ведутся в области педагогических наук на государственном уровне.

Корр.: Как видим, президент РАО вывела необходимость исследований в области педагогики на плановый государственный уровень и отметила, что научно-образовательным организациям "важно сделать упор именно на тех направлениях, где произошел самый серьезный провал".

Потому что, "если этого не сделать, есть риск, что отрасль (читай, педагогика – ИФ) на долгие годы останется без серьезной научно-методической поддержки и развития".

Что дал мониторинг педагогических образовательных вузов

Корр.: Проведенный мониторинг образовательных программ вузов показал, говорится в докладе, что почти 92 процента студентов-педагогов в России обучаются в бакалавриате, восемь процентов – в магистратуре и только 0,22 процента – на программах специалитета.

Кроме того, стало ясно, что большинство программ – 55 процентов – это гуманитарные, не многим менее трети – естественно-научные: физико-математические или технические.

Согласимся, что это чрезвычайно мало для воспитания будущих профессионалов в разных областях знаний, для тех, кто пойдет дальше в жизнь. Поэтому президент считает, что "необходимо вводить больше программ именно специалитетов для будущих учителей".

Васильева: Программы магистратуры требуют пристального внимания и переосмысления подходов, а, соответственно, тогда и необходимо предусмотреть увеличение часов на базовые педагогические дисциплины. Академия разработала программы повышения квалификации сотрудников российских вузов, отвечающих за образование будущих учителей.

И наконец о дошкольном воспитании.

Корр.: Понятно, что в вузы идут после школы, а в школы соответственно те, кто был в детских садах. Не все, но многие проходят именно этот путь. Это означает, что работа с дошкольниками – это фактически первичная подготовка детей к тому, чтобы стать взрослыми. Но, как говорится в докладе, "одними из самых дефицитных оказались вузовские программы подготовки именно специалистов для работы с дошкольниками – 3,3 процента".

Образование и воспитание неразрывно связаны

Корр.: В докладе отмечается, что Академия в истекшем году продолжила разработку рекомендаций по развитию духовно-нравственного воспитания студентов, в частности, вслед за подобными рекомендациями дошкольного образования, разработку мер по антиэкстремистскому воспитанию студентов.

Васильева: Было проведено всероссийское масштабное социологическое исследование по проблеме антиэкстремистского воспитания. Опрошено 8526 респондентов. В результате были систематизированы существующие в некоторых субъектов РФ тенденции, обобщены полученные данные, подготовлены достаточно четкие рекомендации, которые были представлены не только на всероссийском "круглом столе", но и в органы госвласти. Почему так важна эта работа сейчас? Потому что не только возрастает роль образования как государственного института, но и важно: именно образование способствует сохранению мировоззренческого единства нашей страны.

Помощь учителям в ДНР и ЛНР

Васильева: Следующее очень важное направление, которое тоже получило высокую оценку не только в рамках академии, но и в стране, это исследование качества образования детей в ЛНР и ДНР. Ученые Центра развития инклюзивного образования РАО провели исследования организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях этих молодых республик. В мониторинге приняли участие 1236 образовательных учреждений. Это ясли, детские сады, детские дома, специальные школы-интернаты, специализированные школы, гимназии, лицеи, вечерние школы. Анализ показал необходимость совершенствования обновления, прежде всего материальной базы, а также кадрового состава, в том числе и психологов. Мы продолжаем в этом году работу с новыми регионами, которые должны полностью включиться в единое образовательное пространство страны.

Уроки эпидемии для образовательного процесса

Корр.: Естественно, президент РАО не могла не остановиться на уроках, которые извлечены из периода эпидемии.

Васильева: Мы пережили страшное время. Вообще вся система образования столкнулась с COVID, но наша система выдержала. Мы были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Сейчас, слава Богу, вернулись к штатной работе, но повторения ситуации исключить нельзя, потому что появляются новые штаммы не только COVID, но и вирусы гриппа, другие вирусные заболевания. И поэтому ученые РАО создали синтезированные протоколы реагирования на случай такой ситуации. Они содержат четкие рекомендации для руководителей организаций, для преподавателей и студентов.

История страны глазами детей

Корр.: Докладчик подробно анализировал работу профильных отделений академии, дала оценку многим мероприятиям. Но на одном хотелось бы остановиться. Речь идет о мероприятии, проведенном Отделением образования и культуры РАО под руководством академика РАО Николая Горбовского. Ученые отделения провели мероприятие, которые не просто получило большой общественный резонанс. Оно, по словам Васильевой, "останется в истории страны, в истории культуры навсегда".

Васильева: Была проведена международная выставка к столетию СССР, выставка коллекций детского рисунка. Такого огромного собрания, которое находится сейчас в институте художественного образования и культурологии РАО, с которым работает отделение, по объему нигде в мире больше нет: 20 тысяч детских рисунков. Сейчас наша главная задача – сохранить и продолжить эти исследования, потому что выставка была передвижная и здесь была представлена очень маленькая ее часть. Но это, действительно, один из важнейших моментов культурной жизни страны. 20 тысяч рисунков с 1922 года по сегодняшний день – это история страны глазами детей. К слову сказать, из этих ребят, чьи работы хранятся в собрании, в хранилище, пять стали народными художниками Российской Федерации и СССР.

Корр.: В завершение работы Общего собрания были проведены выборы новых членов академии. Бросается в глаза, что это в основном те ученые, которые работают в области стратегии развития как среднего, так и высшего образования, психологи, руководители известных вузов.