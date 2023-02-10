Автограф Булгакова продали на торгах за 1,3 млн рублей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Автограф писателя Михаила Булгакова продали на торгах за 1,3 млн рублей, лидирующая ставка превысила заявленную аукционным домом стоимость в 4,5 раза, сообщили в аукционном доме "Литфонд".

"Автограф Булгакова выкупили за 1 300 000 рублей. В 4,5 раза взлетела ставка за автограф Булгакова, оставленный в виде дарственной записи другу писателю Викентию Вересаеву на издании Михаила Майзеля "Краткий очерк современной русской литературы", - говорится в сообщении пресс-службы "Литфонда".

Первоначальная ставка за выкупленный автограф была в размере 280 000 рублей, уточнили в аукционном доме.

Самым дорогим лотом прошедших торгов стало петровское издание начала 18 века - учебник Гюбнера, проданный за 6 млн рублей. Ранее на российских аукционах в продаже этого издания не было. За 3 млн рублей было продано издание Ивана Федорова "Книга Новаго Завета в ней же напреди псалмы блаженнаго Давида пророка и царя".

Личные письма композитора Дмитрия Шостаковича были проданы за 575 тыс. рублей, а "Реквием" с автографом поэтессы Анны Ахматовой - за 230 тыс. рублей.