Автографы Цветаевой, Маяковского и Бродского выставят на торги

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Автографы Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, а также бейсбольный мяч с автографом Иосифа Бродского выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

"13 июля аукционный дом "Литфонд" проведет юбилейные торги - под номером 500, на которых заявлены ценные исторические раритеты, редкие издания и автографы культовых русских авторов", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Так, на торги выставят автографы поэтессы Марины Цветаевой, оставленные ею в книге "Стихи к Блоку". Книга выставлена на торги в современном составном переплете. Данный поэтический экземпляр обладает музейной ценностью. Страховая цена - 850 тыс. рублей.

Также на торгах будет представлен автограф Владимира Маяковского на книге "Владимир Ильич Ленин. Поэма", первоначальная ставка за издание с автографом поэта указана в 200 тыс. рублей.

На торги будет также выставлен бейсбольный мяч с автографами Иосифа Бродского и других лауреатов Пулитцеровской и Нобелевской премий (1988-1994 годов). Мяч упакован в фабричную коробку, на крышке которой владелец записал даты и имена шестерых расписавшихся литераторов, четверо из которых удостоены Нобелевской премии: американский писатель-прозаик Сол Беллоу, Бродский, английская писательница-фантаст Дорис Лессинг и южноафриканская англоязычная писательница Надин Гордимер. На мяче также оставили подписи и другие авторы, ставшие лауреатами Пулитцеровской премии или номинированные на нее в разное время. Начальная цена за лот - 70 тыс. рублей.

Со стартовой ценой в 200 тыс. рублей выставлен личный архив художника Николая Рериха из шести писем на открытках к брату Борису Рериху, а также пять писем на открытках к тому же адресату, но от других лиц.