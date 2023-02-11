"Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонны грузов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, в субботу должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

Причаливание и стыковка грузового корабля к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС намечены на 11:47 по Москве.

Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российского экипажа МКС.

9 февраля в 09:16 по Москве ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-22" штатно стартовала с площадки №31 космодрома Байконур.

В материалах "Роскосмоса" к полету корабля сообщается, что по плану "Прогресс МС-22" совершит 34 витка вокруг Земли, на пути к МКС он преодолеет 1,4 млн км.

Сообщалось, что "Прогресс МС-22" доставит на станцию 2 534 кг грузов, в том числе 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента.

Кроме того, на грузовике будут отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Кардиовектор", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т", "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Пробиовит", "Структура", "Фотобиореактор", "Биодеградация", "Биополимер", "Сепарация".

Также везется аппаратура для эксперимента "Напор-миниРСА" и антенна спутниковой навигации АСН-КМ, которые планируется установить снаружи российских модулей во время выходов в открытый космос.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.