Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Космический грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-22"
Фото: Иван Тимошенко/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22", стартовавший 9 февраля с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС состоялась в 11:45 по Москве. Причаливание прошло в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш.

9 февраля в 09:16 по московскому времени ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-22" штатно стартовала с площадки 31 космодрома Байконур.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите около шести с половиной месяцев.

"Прогресс МС-22" доставил на станцию 2 534 кг грузов, в том числе 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента.

Кроме того, на грузовике были отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Кардиовектор", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т", "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Пробиовит", "Структура", "Фотобиореактор", "Биодеградация", "Биополимер", "Сепарация".

Также доставлена аппаратура для эксперимента "Напор-миниРСА" и антенна спутниковой навигации АСН-КМ, которые планируется установить снаружи российских модулей во время выходов в открытый космос.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов НАСА Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.

МКС Прогресс МС-22 Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 11 февраля

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,7 тыс. человек

США сбили над Аляской аэростат

В Белоруссии введено лицензирование вывоза лука и яблок

Что произошло за день: пятница, 10 февраля

PwC ждет, что к 2025 году доля КНР на мировом рынке люксовых товаров достигнет 25%

PwC ждет, что к 2025 году доля КНР на мировом рынке люксовых товаров достигнет 25%

Швейцария не разрешила Испании передать Украине две установки ПВО

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 22,3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 22,3 тыс. человек

Турция задумалась об открытии границы с Сирией для отправки гумпомощи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });