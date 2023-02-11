Правительственный квартал построили в новом городе Херсонской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о завершении основных строительных работ в правительственном квартале нового города на Арабатской стрелке, объект осмотрел вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

"Осмотрели здания правительственного квартала на Арабатской стрелке. Основные строительные работы здесь закончены, идёт внутренняя отделка помещений. Именно этот квартал станет основой нового города", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, вокруг правительственного квартала начнется строительство жилья, социальных объектов и коммунальной инфраструктуры. "Город будет застраиваться постепенно", - добавил врио губернатора.

"На объектах Арабатской стрелки основные работы закончены. Весной можно будет заезжать. Этот квартал станет драйвером развития инфраструктуры вокруг него", - заявил Марат Хуснуллин, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Вице-премьер также провел совещание по социально-экономическому развитию Запорожской и Херсонской областей.

"Началась активная подготовка программ, которые подразумевают серьезный скачок социально-экономического развития к 2030 году. Материалы, представленные сегодня, подготовлены на высоком уровне. Крайне важно доработать в таком ключе программы целиком и утвердить к 1 марта. При соблюдении обозначенных критериев мы сможем реализовать все намеченное, что позволит значительно повысить качество жизни населения", - отметил Хуснуллин в ходе совещания.

В начале декабря власти Херсонской области заявили о намерении построить новый город на 30 тысяч жителей на территории косы Арабатская стрелка, соединяющей материковую часть региона с Крымом. Решение одобрил президент России Владимир Путин. Сальдо сообщил тогда, что начались проектно-изыскательские работы, интерес к строительству проявляют инвесторы из разных регионов России.

Также Сальдо сообщил, что уже ведется подготовка проекта для строительства автострады, которая соединит проходящую через весь Крымский полуостров трассу "Таврида" с новыми российскими территориями и Ростовской областью. Новая трасса пройдет через города Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь до Ростова-на-Дону.