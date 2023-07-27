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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

В Крыму запретили допуск гражданских лиц на ведущую в Херсонскую область Арабатскую косу

В Крыму запретили допуск гражданских лиц на ведущую в Херсонскую область Арабатскую косу
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Крыма запретил проезд гражданских лиц на Арабатскую стрелку, которая соединяет восточную часть полуострова с Херсонской областью, сообщила в четверг пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике.

"С 20:00 31 июля в соответствии с решением оперативного штаба республики Крым под председательством главы республики Крым Аксенова С.В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб, а также граждане, выполняющие работы оборонного значения и по ликвидации ЧС.

Ограничения вводятся до особого распоряжения и "необходимы для локализации угроз безопасности" населению Крыма, военным и другим объектам на территории республики, отметили в погрануправлении.

В начале декабря прошлого года власти Херсонской области заявили о намерении построить новый город на 30 тыс. жителей на территории косы Арабатская стрелка, соединяющей материковую часть региона с Крымом. Решение одобрил президент России Владимир Путин. В феврале стало известно, что уже построен один из кварталов.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что начата разработка технико-экономического обоснования для строительства дороги по Арабатской стрелке, которая могла бы сократить сухопутный коридор в направлении Крымского моста.

Арабатская стрелка, или Арабатская коса, - узкая и длинная полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова, состоящая в основном из ракушечного материала и отделяющая залив Сиваш от Азовского моря.

Крым ФСБ Херсонская область Арабатская коса
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