Один человек погиб и двое пострадали из-за ночного обстрела Мелитополя

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Мелитополь в Запорожской области попал в ночь на субботу под ракетный обстрел со стороны ВСУ, есть погибший и пострадавшие, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.

"Погиб один человек, мелитополец, мирный житель", - написала она в своем телеграм-канале.

Системы ПВО сбили все выпущенные ракеты, но осколками была значительно повреждена гражданская инфраструктура, сообщила Данильченко.

Также, по ее словам, пострадали два человека, сейчас они находятся в условиях стационара. Разрушены два жилых дома, четыре повреждены, также повреждена линия электропередачи, газопровод.