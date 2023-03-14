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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

Два человека пострадали при подрыве автомобиля в Мелитополе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Мелитополе Запорожской области во дворе взорвался автомобиль, пострадали два человека, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Взрыв автомобиля в Мелитополе произошел в 18:30 в районе Кировского рынка. По уточненным данным, пострадали два человека - мужчина и женщина. Оба госпитализированы", - сказал он.

По его словам, машину подорвали с помощью самодельного устройства. На месте работают экстренные службы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Мелитополь Запорожская область
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