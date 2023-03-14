Два человека пострадали при подрыве автомобиля в Мелитополе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Мелитополе Запорожской области во дворе взорвался автомобиль, пострадали два человека, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Взрыв автомобиля в Мелитополе произошел в 18:30 в районе Кировского рынка. По уточненным данным, пострадали два человека - мужчина и женщина. Оба госпитализированы", - сказал он.

По его словам, машину подорвали с помощью самодельного устройства. На месте работают экстренные службы.