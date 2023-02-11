Минобороны РФ сообщило о поражении ВСУ в районах Угледара, Павловки и Новоселки в ДНР

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская авиация и артиллерия нанесла комплексное огневое поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах Угледара, Павловки и Новоселки ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На южно-донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой народной республики", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, за сутки на данном направлении потери армии Украины составили: более 95 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 Paladin производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубица "Гиацинт-Б".

Как сказал Конашенков, "на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы "МСТА-Б" и Д-30".

"На донецком направлении в результате успешных наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он сказал, что на красно-лиманском направлении "в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества".

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20.

"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ заявил, что "уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30".