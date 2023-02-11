Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Минобороны РФ сообщило о поражении ВСУ в районах Угледара, Павловки и Новоселки в ДНР

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская авиация и артиллерия нанесла комплексное огневое поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах Угледара, Павловки и Новоселки ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На южно-донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой народной республики", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, за сутки на данном направлении потери армии Украины составили: более 95 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 Paladin производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубица "Гиацинт-Б".

Как сказал Конашенков, "на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы "МСТА-Б" и Д-30".

"На донецком направлении в результате успешных наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он сказал, что на красно-лиманском направлении "в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества".

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20.

"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ заявил, что "уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30".

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР ЛНР Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 12,8 тыс. человек

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Что произошло за день: пятница, 10 февраля

Росстат сообщил о сокращении естественной убыли населения в 2022 году на 42,5%

Росстат сообщил о сокращении естественной убыли населения в 2022 году на 42,5%

CNH Industrial продала лизинговую и факторинговую "дочки" в России структуре Игоря Кима

Минпромторг предложил установить для ритейлеров нормативы по доле российских товаров

Минпромторг предложил установить для ритейлеров нормативы по доле российских товаров

В Русском музее сменится директор

В Думе обсудят освобождение "белых хакеров" от ответственности за киберпреступления

В Думе обсудят освобождение "белых хакеров" от ответственности за киберпреступления

Минстрой заявил об активизации внедрения котельных на биотопливе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });