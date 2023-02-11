Военные РФ нанесли удар по объектам системы энергетики Украины, обеспечивающим работу ОПК

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные накануне нанесли массированный ракетный удар по объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК и транспорта Украины, заявили в Минобороны РФ.

"В течение 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

По его словам, "цели массированного удара достигнуты".

"Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса", - заявил Конашенков.

Как он отметил, "также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов".