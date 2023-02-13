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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Песков не стал комментировать слова Медведчука о предложении Порошенко Путину забрать Донбасс

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без комментариев заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко просил его передать российскому лидеру Владимиру Путину предложение забрать Донбасс.

"Я оставляю это без комментариев", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что "то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует, что ни один режим в отношении нужных территорий так бы не действовал", - сказал Песков.

"Ни один режим не занимался бы тем, что вполне можно назвать геноцидом, ни один режим не обстреливал бы свои территории, свое население из тяжелой артиллерии", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Петр Порошенко Донбасс Владимир Путин Виктор Медведчук
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