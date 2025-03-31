Медведчук считает спасением введение внешнего управления для Украины

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Инициатива президента России Владимира Путина о введении внешнего управления для Украины является спасительным выходом для этой страны, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Предложение президента РФ о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения украинского народа и восстановления мира и стабильности, - написал он на сайте "Смотрим. Ру". - Понятно, что подобное решение Зеленского совершенно не устроит, как и понятно то, что на это не должны обращать внимание ни в России, ни в США".

По мнению Медведчука, "это позволит реализовать то, что обещала власть Зеленского на выборах 2019 года, и тогда это было поддержано избирателями".

"Сегодня на Украине исключены любые выборы, возможен только очередной государственный переворот, который украинскому народу ничего хорошего не принесет. Тем более что этот госпереворот возглавят неонацисты, имеющие опыт двух майданов и госпереворота 2014 года", - подчеркивает автор статьи.