"Звездные войны" и "Крепкий орешек" пропадут из каталога "Кинопоиска" с 28 февраля

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ряд фильмов компании Disney уберут из каталога онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" 28 февраля, в их числе - все части "Звездных войн", "Один дома", "Король лев".

Также на "Кинопоиске" больше нельзя будет посмотреть фильмы вселенной комиксов Marvel, среди которых "Железный человек", "Тор", "Мстители" и "Капитан Марвел", а также "Люди Икс". Из каталога пропадут "Король лев" и его ремейк, все части "Пиратов Карибского моря". Кроме того, будут недоступны мультфильмы "Холодное сердце", "Душа", "ВАЛЛ·И", "Вверх" и "История игрушек".

Не будет в онлайн-кинотеатре и некоторых проектов студии Fox, например, фильмов "Крепкий орешек" и "Ночь в музее".

Как отметил в разговоре с "Интерфаксом" генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, обычно контракты на показ популярного контента, когда "эта работа никак не отягощена наличием каких-то санкций или режимов бойкота", всегда продлеваются.

"В случае с Disney, судя по всему, продление каталогов вряд ли возможно. Те, что закончатся в этом году, они закончатся без возможности пролонгировать", - сказал Бырдин. Соответственно, выразил сожаление он, "если так оно и будет, то велика вероятность, что наши пользователи легальных сервисов лишатся возможности смотреть контент, в частности Disney, которые эти бойкоты объявляли".

По его словам, март может стать "переломной точкой" в вопросе исчезновения из каталогов онлайн-кинотеатров фильмов Disney.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что в марте у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. Сейчас контент Disney присутствует в библиотеках таких крупных онлайн-кинотеатров, как "Кинопоиск", "Иви", Okko.