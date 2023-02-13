Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

"Звездные войны" и "Крепкий орешек" пропадут из каталога "Кинопоиска" с 28 февраля

"Звездные войны" и "Крепкий орешек" пропадут из каталога "Кинопоиска" с 28 февраля
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ряд фильмов компании Disney уберут из каталога онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" 28 февраля, в их числе - все части "Звездных войн", "Один дома", "Король лев".

Также на "Кинопоиске" больше нельзя будет посмотреть фильмы вселенной комиксов Marvel, среди которых "Железный человек", "Тор", "Мстители" и "Капитан Марвел", а также "Люди Икс". Из каталога пропадут "Король лев" и его ремейк, все части "Пиратов Карибского моря". Кроме того, будут недоступны мультфильмы "Холодное сердце", "Душа", "ВАЛЛ·И", "Вверх" и "История игрушек".

Не будет в онлайн-кинотеатре и некоторых проектов студии Fox, например, фильмов "Крепкий орешек" и "Ночь в музее".

Как отметил в разговоре с "Интерфаксом" генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, обычно контракты на показ популярного контента, когда "эта работа никак не отягощена наличием каких-то санкций или режимов бойкота", всегда продлеваются.

"В случае с Disney, судя по всему, продление каталогов вряд ли возможно. Те, что закончатся в этом году, они закончатся без возможности пролонгировать", - сказал Бырдин. Соответственно, выразил сожаление он, "если так оно и будет, то велика вероятность, что наши пользователи легальных сервисов лишатся возможности смотреть контент, в частности Disney, которые эти бойкоты объявляли".

По его словам, март может стать "переломной точкой" в вопросе исчезновения из каталогов онлайн-кинотеатров фильмов Disney.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что в марте у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. Сейчас контент Disney присутствует в библиотеках таких крупных онлайн-кинотеатров, как "Кинопоиск", "Иви", Okko.

Disney Кинопоиск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роскосмос" назвал метеорит или мусор возможной причиной разгерметизации "Прогресса" и "Союза"

РКН внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации

Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Чиновники не ждут ухудшения медизделий после ремонта с неоригинальными запчастями

Голикова сообщила об увеличении продолжительности жизни в РФ в 2022 г. до 72,6 лет

Голикова сообщила об увеличении продолжительности жизни в РФ в 2022 г. до 72,6 лет

Думе предложили поменять схему выплат по системе страхования вкладов для физлиц

"Иркут" в 2026-27 гг. планирует ввести центр техобслуживания SSJ100 и МС-21 в "Шереметьево"

"Иркут" в 2026-27 гг. планирует ввести центр техобслуживания SSJ100 и МС-21 в "Шереметьево"
ДТП с участием Михаила Ефремова

Актер Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания

Актер Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания

Суд назначил до 25 лет лишения свободы членам ростовской "банды амазонок"

В Кремле заявили об отсутствии данных о новой волне мобилизации в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });