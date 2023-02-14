ФСБ задержала пять человек за изготовление поддельных документов для мигрантов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании пяти человек по делу о незаконной легализации мигрантов в России, а также о закрытии подпольной типографии по производству поддельных документов.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Московского и Липецкого регионов", - сообщила спецслужба во вторник.

По данным ФСБ, "в настоящее время организатор и четверо активных участников указанной межрегиональной группы задержаны, в отношении них проводятся следственные действия".

Организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, "злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в заключении фиктивных браков, установлении отцовств над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализации иностранцев на территории России".

В рамках возбужденного уголовного дела, сообщила ФСБ, проведены 45 обысков, допрошены более 30 свидетелей, изъято большое количество поддельных миграционных документов, "материалов теневой отчетности", денег. "Прекращена деятельность подпольной типографии, оснащенной современным оборудованием для незаконного изготовления печатей, штампов, бланков официальных документов государственных органов, используемых для легализации пребывания иностранцев в России", - заявили в ФСБ.