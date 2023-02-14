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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Nordwind и NordStar расширят полетные программы в Сочи

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Nordwind увеличивает полетную программу в Сочи, сообщила пресс-служба "Международного аэропорта Сочи".

"В рамках программы летней навигации авиакомпания Nordwind, базовый перевозчик аэропорта Сочи, усиливает присутствие на южном направлении, дополняя расписание новыми регулярными маршрутами из ряда региональных центров России", - говорится в сообщении.

Так, по направлению Сочи-Чита (с пересадкой в Кемерово) рейсы открываются с 3 мая и будут осуществляться по средам и воскресеньям, а в обратном направлении - с 4 мая, по четвергам и воскресеньям.

С 27 мая открываются еще четыре направления: Сочи-Сургут (по понедельникам, средам субботам), Сочи-Сыктывкар (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям), Сочи-Киров (по вторникам и субботам), Сочи-Нижневартовск (по средам и субботам).

Между тем другая авиакомпания - NordStar - 21 мая приступит к выполнению еженедельных полетов по маршруту Норильск-Омск-Сочи и обратно. По информации пресс-службы сочинского аэропорта, полеты будут выполняться по воскресеньям на самолетах Boeing-737-800.

Согласно информации на сайте аэропорта Сочи, в настоящее время NordStar выполняет прямые перелеты по маршруту Норильск-Сочи один раз в неделю, а также осуществляет полеты по маршруту Омск-Сочи 5 раз в неделю.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". Его пассажиропоток по итогам 2022 года достиг 13 млн человек, став рекордным за все время его работы. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 17%.

Аэропорт Сочи является южным хабом. Туристы могут прямыми рейсами прилететь на отдых в Сочи или воспользоваться пересадкой для полетов в Турцию, Армению, Египет, Белоруссию и Азербайджан.

Nordwind NordStar Сочи
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