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Суды подтвердили нарушение антимонопольного законодательства аэропортом Сургута

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Суды трех инстанций подержали выводы управления ФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу о нарушении антимонопольного законодательства аэропортом Сургута, который был оштрафован на 50 млн рублей за нарушение сроков рассмотрения заявок Nordwind Airlines.

Как сообщает пресс-служба УФАС, авиакомпания неоднократно направляла заявки по согласованию аэропортовых слотов для рейсов Сургут-Сочи-Сургут на летний сезон 2021 года. Согласно заключенному между компаниями договору "Об аэропортовом (наземном) обслуживании воздушных судов", эти заявки должны быть рассмотрены в течение 3 дней.

"Аэропорт Сургут, злоупотребив своим доминирующим положением, в течение длительного времени не рассматривал по существу указанные заявки, не вернул их в случае несоблюдения формы, чем нарушил требования действующего законодательства, а также нарушил закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении.

В свою очередь аэропорт не согласился с решением ведомства и обратился в суд.

"Северный Ветер" направил не заявку, а формализованные сообщения о согласовании слотов, которые не соответствуют установленным требованиям. Срок согласования формализованных сообщений нормативно не установлен, таким образом, нарушения сроков рассмотрения формализованных сообщений не допущено", - аргументировало авиапредприятие.

Кроме того, аэропорт настаивал, что в случае установления нарушений антимонопольный орган должен выдать предупреждение вместо штрафа.

По данным картотеки арбитражных дел, суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону УФАС. 9 марта этого года кассационный суд также оставил жалобу сургутского аэропорта без удовлетворения.

Получить комментарий в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" пока не удалось.

Аэропорт Сургута является одним из базовых для "ЮТэйр". Перевозчик, по данным авиакомпании на конец первого полугодия 2021 года, контролирует управляющую компанию аэропорта с долей 56%.

Сургут ФАС ХМАО Nordwind Airlines ЮТэйр
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