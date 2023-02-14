Дума намерена просить ООН расследовать причастность США к взрывам на "Северных потоках"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме планируют обратиться к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования инцидента в Балтийском море с "Северными потоками".

Соответствующий проект обращения (296121-8) размещен во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В проекте документа его авторы ссылаются на обнародованные 8 февраля 2023 года результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша о совершении "военными Соединенных Штатов Америки и их норвежскими пособниками преступной атаки на три ветки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море".

"Администрация Дж. Байдена, отдавшего противоправный приказ, несет полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии", - говорится в проекте обращения.

Подобное "должно стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба", считают парламентарии.

В связи с этим депутаты Госдумы обращаются к ООН "с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии".

Как ожидается, Дума рассмотрит проект обращения на заседании 16 февраля.