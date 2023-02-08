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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

В Белом доме и ЦРУ отвергли подозрения о причастности США к подрывам "Северных потоков"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Представители Белого дома и ЦРУ назвали ложью публикацию в блоге американского журналиста-расследователя Сеймура Херша о том, что руководство США якобы распорядилось совершить взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году.

"Это ложная информация и абсолютный вымысел", - заявила представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон.

Сотрудница ЦРУ Тэмми Торп также заявила, что "эти утверждения целиком и полностью ложные".

Херш сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершили по распоряжению президента США Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах был диверсией. Случившееся также расследуют в Германии и Дании.

США Сеймур Херш Северный поток Балтика ЦРУ Белый дом Джо Байден
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