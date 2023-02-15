Американская компания "Виатрис" приостановила поставки таблеток "Виагры" в РФ

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская биофармацевтическая компания "Виатрис" проинформировала о приостановке поставок препарата "Виагра" в форме таблеток, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

"Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки", - говорится в сообщении министерства.

В Минпромторге заявляют, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена.

Так в рамках государственной программы РФ "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата с МНН силденафил в форме таблетки, который был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот.

В настоящее время обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов с МНН силденафил на территории России, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции (8 компаниями из 36 компаний).

Так, по данным государственного реестра лекарственных средств, в России у 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с указанным МНН. Объем производства данных лекарственных препаратов по итогам первых трех кварталов 2022 года увеличился на более чем 11% в натуральном выражении. Фиксируется и увеличение объема продаж в указанном периоде - более чем на 15%.