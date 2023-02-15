В Минздраве заявили о достаточном количестве аналогов "Виагры" в России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - На российском рынке достаточно препаратов с действующим веществом "силденафил" (аналогов "Виагры"), они доступны в аптеках, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве РФ.

"Препаратов с тем же действующим веществом "силденафил" на рынке достаточно, в том числе отечественного производства. Они повсеместно доступны в аптечной сети", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

В министерстве добавили, что это рецептурный препарат, имеющий ряд противопоказаний, который должен приниматься только по назначению врача.

Ранее в Минпромторге "Интерфаксу" сообщили, что американская биофармацевтическая компания "Виатрис" проинформировала о приостановке поставок в РФ препарата "Виагра" в форме таблеток.