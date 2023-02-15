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Госдума намерена отменить заседание 21 февраля и провести заседание 22-го раньше

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума планирует отменить пленарное заседание 21 февраля, а 22 февраля начать заседать раньше - соответствующий проект постановления опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

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"Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Отменить заседание Государственной Думы... 21 февраля 2023 года", - говорится в проекте постановления, опубликованного в среду.

Также планируется начать заседание Госдумы 22 февраля в 10 часов (обычно заседание начинаются в 12 часов).

Как сообщалось, 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

Госдума
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