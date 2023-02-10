Путин 21 февраля обратится с Посланием к Федеральному Собранию

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию будет оглашено 21 февраля в "Гостином дворе" в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"21 февраля президент Российской Федерации обратится к Федеральному Собранию, состоится это в "Гостином дворе". То есть Послание будет 21 февраля", - сообщил Песков журналистам.

По его словам, в Послании президент сделает акцент "на текущей ситуации", в том числе в экономике и социальной сфере.

18-е по счету Послание главы государства пройдет в преддверии годовщины специальной военной операции России на Украине.

Касаясь состава приглашенных на президентское послание, Песков отметил, что в настоящее время список еще формируется, но с учетом сложившейся ситуации среди них появится новая категория людей, не уточнив, о ком идет речь. "Сейчас начинается работа, формируется список приглашенных. Есть традиционная категория приглашенных, но, безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что Федеральное послание будет озвучено в "Гостином дворе".

На вопрос, будут ли среди приглашенных участники специальной военной операции, Песков ответил: "Наверняка можно говорить о том, что они будут приглашены".

На вопрос, будут ли аккредитованы на Послание иностранные журналисты, представитель Кремля ответил: "Пока такого решения нет, сообщим".

Как ожидается, по традиции перед Посланием президент проведет встречи с руководителями думских фракций.

Президент РФ ежегодно обращается с Посланием к Федеральному Собранию, в котором подводит итоги и ставит стратегические ориентиры на будущее. Традиционно это мероприятие проходит в начале года, но в 2021 году президент его огласил в апреле.

Послание главы государства, оглашение которого ожидалось в прошлом году, не состоялось, пауза возникла после 24 февраля – начала СВО.

Однако в конце прошлого года президент РФ сам сообщил журналистам, что Послание к Федеральному Собранию будет оглашено в начале 2023 года.

Он отметил, что ситуация развивается настолько динамично, что было сложно подготовить Послание Федеральному собранию, но оно будет оглашено в следующем году.

"У нас, по-моему, в 2017 году тоже не было Послания именно в календарном году. Но оно должно быть. Вопрос в чем? Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно", - сказал президент РФ журналистам 22 декабря.

При этом Путин отметил, что в тех или иных форматах он уже говорил о ключевых вещах.

"А для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и то, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время", - сказал президент.

В 2021 году Путин выступал с Посланием к Федеральному Собранию в Манеже, так же как в 2018 и 2020 годах, в 2019 году оглашал его в "Гостином дворе".