Дума денонсировала Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию.

Конвенция была подписана в Страсбурге 27 января 1999 года.

В сопроводительных материалах поясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

В соответствии с условиями данного решения членство РФ в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения страной обязательств, вытекающих из Конвенции. При этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

В силу неприемлемости для РФ таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к РФ в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО, также говорится в пояснительной записке.

Денонсация Россией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечается в документе.

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя инициативу, заявил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции и денонсация Конвенции не повлияет на борьбу с ней в РФ. "Нашу страну исключили из ГРЕКО, но при этом Страсбург намеревался сохранить юридические механизмы воздействия на Москву без участия российской стороны. То есть из субъекта договоренностей, Россию превращали в объект оценки, причем заранее ангажированной и предвзятой", - сказал Слуцкий.

По его словам, "нормы конвенции полностью имплементированы в современное российское законодательство; кроме того, Россия продолжает участвовать в других антикоррупционных международных соглашениях, в том числе в Конвенции ООН против коррупции и других".